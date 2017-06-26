ترامب يدعو لمعالجة ملف كوريا الشمالية "سريعا"

النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دونالد ترامب, اميركا,كوريا الشمالية,النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة

LBCI News Lebanon

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين اثر اجتماعه في البيت الابيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى القيام "سريعا" بمعالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجاها النووي والبالستي.

وقال ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مودي ان "النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة وهذا امر يجب الاهتمام به ويجب على الارجح الاهتمام به سريعا".

الإعلان

وشكر الرئيس الاميركي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته "عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي" الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.

والاسبوع الفائت وصفت كوريا الشمالية الرئيس الاميركي ب"المضطرب عقليا" وسط ازدياد التوتر بسبب وفاة الطالب الاميركي اوتو وارمبير الذي أطلقت بيونغ يانغ سراحه الاسبوع الماضي وأعيد الى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه في كوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حث المسؤولين الصينيين على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية لإجبارها على كبح جماح برنامج أسلحتها النووية.