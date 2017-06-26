الصين تتهم قوات حرس الحدود الهندية بالعبور إلى أراضيها

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أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الثلاثاء إن الصين اتهمت قوات حرس الحدود الهندية بعبور أراضيها من ولاية سيكيم على الحدود الشمالية الشرقية للهند مع التبت.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ قوله إن قوات حرس الحدود الهندية "عرقلت أنشطة معتادة" للقوات الصينية على الحدود وطالب الهند بالانسحاب فورا.وحث المتحدث الهند على احترام السيادة الإقليمية للصين واحترام المعاهدات الحدودية الموقعة بين البلدين وقال إن الصين علقت بالفعل الزيارات الرسمية إلى ممر ناتولا الواقع على الحدود بين ولاية سيكيم الهندية ومنطقة التبت.