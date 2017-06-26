بري يحذّر القيادات المسيحية المتحالفة... وهذا ما رفض تمريره في لقاء بعبدا

ماذا رفض بري تمريره في لقاء بعبدا؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, لبنان,نبيه بري,ماذا رفض بري تمريره في لقاء بعبدا؟

LBCI News Lebanon

الحياة" ان سلسلة الرتب والرواتب هي في مقدمة المشاريع التي سيبحثها المجلس عندما يجتمع بعدما كانت خضعت للتمحيص والبحث. اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"" ان سلسلة الرتب والرواتب هي في مقدمة المشاريع التي سيبحثها المجلس عندما يجتمع بعدما كانت خضعت للتمحيص والبحث.

الإعلان

وعن تقديرات بأن الناخبين المسيحيين باتوا في القانون الجديد قادرين على تأمين الفوز بأكثرية وازنة من المقاعد المسيحية ولا سيما الثنائي المسيحي في ظل تحالفاتهم مع قوى أخرى في المناطق المختلطة، قال بري "أكثر القوى التي يجب أن تقوم بحسابات دقيقة في المرحلة المقبلة هي القيادات المسيحية المتحالفة حالياً"، خصوصا وأن خصوم الثنائي المسيحي لهم حلفاء لن يتخلوا عنهم بين القوى الناخبة المسلمة في عدد من الدوائر.

وكشف بري أنه رفض تمرير 3 مسائل في لقاء بعبدا، هي تكريس التوزيع الطائفي للوظائف دون الفئة الأولى، وإنشاء مجلس الشيوخ مع تكريس المناصفة في البرلمان وموضوع اللامركزية الإدارية، إذ كان مشروع البيان الختامي ينص على تطبيق "اللامركزية"، فأصر على إضافة كلمة عبارة "الإدارية" حتى لا يحصل أي التباس.