صحف اليوم
26 حزيران 2017
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حاصباني: الاولوية للانتخابات

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حاصباني: الاولوية للانتخابات
لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى ان اولوية الاولويات للحكومة في المرحلة المقبلة هي الاستعداد للانتخابات النيابية، واكد لـ "الشرق الاوسط" انه سيكون هناك عمل دؤوب للسعي لاتمام الاستحقاق قبل موعده المحدد في أيار المقبل. 
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