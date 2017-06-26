حاصباني: الاولوية للانتخابات

حاصباني يؤكد السعي لاتمام الاستحقاق النيابي قبل موعده

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LBCI News Lebanon

لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى ان اولوية الاولويات للحكومة في المرحلة المقبلة هي الاستعداد للانتخابات النيابية، واكد لـ "الشرق الاوسط" انه سيكون هناك عمل دؤوب للسعي لاتمام الاستحقاق قبل موعده المحدد في أيار المقبل.