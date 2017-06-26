صحف اليوم
26 حزيران 2017
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مخاوف من مواقف السيد نصرالله الأخيرة في خطاب يوم القدس

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مخاوف من مواقف السيد نصرالله الأخيرة في خطاب يوم القدس
رأت مصادر نيابية إن المواقف التصعيدية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الجمعة الماضي جاءت في توقيت سيء للبنان ومحاولات القوى السياسية والسلطة فيه إقناع الجهات الأميركية المعنية في الكونغرس بصرف النظر عن فرض عقوبات جديدة على الحزب، هناك مخاوف من أن تمس بوضع لبنان المصرفي.
 
وتعتبر المصادر في تصريح لـ"الحياة" أن تهديد السيد نصرالله "بفتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان إذا شنت إسرائيل حرباً على سوريا أو لبنان"، وفق ما قال في خطابه في يوم القدس، يقحم لبنان مرة أخرى في الحرب الدائرة في سورية التي اتفق أهل الحكم على النأي بالنفس عنها.
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