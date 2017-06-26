النظام السوري يستعد لشن هجوم كيميائي... وواشنطن تحذر الأسد

واشنطن تتوعد نظام الاسد...

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LBCI News Lebanon

كشف البيت الأبيض إن الحكومة السورية تستعد فيما يبدو لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، محذرا الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا فادحا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

وفي بيان له، أوضح البيت الأبيض أن سوريا تقوم بتجهيزات مماثلة لتلك التي اتخذت قبل هجوم بالأسلحة الكيميائية في الرابع من نيسان أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.

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من جهتها، نددت روسيا بتهديدات واشنطن وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين "نعتبر مثل هذه التهديدات ضد الحكومة السورية غير مقبولة"، مضيفا انه لا يعرف "الاسباب" أو الادلة التي تستند اليها واشنطن في اتهاماتها.​