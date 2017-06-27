تيلرسون يلتقي نظيره القطري اليوم في واشنطن

رفضت قطر المطالب واعتبرتها غير واقعية ووصفت "الحصار" بانه "غير شرعي"

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LBCI News Lebanon

يستقبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الثلاثاء نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، على خلفية الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.

ويعقد اللقاء بين تيلرسون وبن عبد الرحمن في وزارة الخارجية في وقت يحاول الوزير الأميركي دفع الأطراف إلى خفض حدة التوتر، بعدما رفضت الدوحة السبت قائمة مطالب قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقابل انهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة اسابيع، ونددت بـ"الحصار" المفروض عليها باعتباره "غير شرعي".

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ورفضت قطر السبت هذه المطالب واعتبرتها غير واقعية ووصفت "الحصار" بانه "غير شرعي".