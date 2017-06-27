بالصور - الزفت الانتخابي... الله يبارك

شاحنات الزفت مرّت، وتمر من هنا

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LBCI News Lebanon

وأخيرا، أصبح لدينا قانون انتخابي يعتمد النسبية.... لكن الاهم من كل ذلك، خارطة التحالفات التي ستظهر في الاشهر المقبلة.

الدوائر الخمس عشرة اضافة الى الصوت التفضيلي، ستجبر من يفكر بالترشح، على اجراء الحسابات الانتخابية، مرة وألف مرة.

لكن يمكنك منذ الان ان تشتم رائحة "الخدمات الانتخابية" من تأمين طبابة او تأمين "واسطة شغل"، والاكثر شيوعا... الزفت الانتخابي.

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فشاحنات الزفت مرّت، وتمر من هنا... وهناك أيضا...

وكما كتب على الشاحنة "الله يبارك"... الله يبارك عقول الناخبين، ليفكّروا مرّتين في اختيارهم، بعيدا عن زفتٍ لن يروه الا مرة كل اربع سنوات، اي كل دورة انتخابية، هذا اذا لم يسر التمديد من جديد.