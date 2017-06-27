إشكال في عين الحلوة...وإصابة احد عناصر الامن الوطني

ماذا حصل ليلا في عين الحلوة؟

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LBCI News Lebanon

وقع اشكال فردي ليلا في مخيم عين الحلوة، تخلله اطلاق نار بسبب المفرقعات، واصيب احد عناصر الامن الوطني ببندقية خرز في عينه، وتم نقله الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.