أمن وقضاء
27 حزيران 2017
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إشكال في عين الحلوة...وإصابة احد عناصر الامن الوطني

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إشكال في عين الحلوة...وإصابة احد عناصر الامن الوطني
وقع اشكال فردي ليلا في مخيم عين الحلوة، تخلله اطلاق نار بسبب المفرقعات، واصيب احد عناصر الامن الوطني ببندقية خرز في عينه، وتم نقله الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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