أمن وقضاء
27 حزيران 2017
27/06/2017 01:32:22
إشكال في عين الحلوة...وإصابة احد عناصر الامن الوطني
ماذا حصل ليلا في عين الحلوة؟
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LBCI News Lebanon
وقع اشكال فردي ليلا في مخيم عين الحلوة، تخلله اطلاق نار بسبب المفرقعات، واصيب احد عناصر الامن الوطني ببندقية خرز في عينه، وتم نقله الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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