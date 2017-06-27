متى تنحسر موجة الحر؟

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يستمر الطقس الصيفي الحار مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة فيما تبقى الحرارة مرتفعة جدا بقاعا لتلامس الـ ٤٠ درجة شمال البقاع، وتعود لتنخفض يومي الاربعاء والخميس خصوصا في البقاع.الثلاثاء ٢٧ حزيران:طقس حار فيما الأجواء قليلة السحب والحرارة على السواحل تصل اقصاها الى الـ ٣٤ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٨ درجة وفي البقاع الشمالي ٤٠ درجة.الأربعاء ٢٨ حزيران:طقس حار فيما الأجواء تكون قليلة السحب والحرارة على السواحل تكون اقصاها ٣٣ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٦ درجة وفي البقاع الشمالي ٣٨ درجة.الخميس ٢٩ حزيران:طقس حار فيما الأجواء قليلة السحب والحرارة على السواحل تصل اقصاها الى الـ ٣٢ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٤ درجة وفي البقاع الشمالي ٣٥ درجة.