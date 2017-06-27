ترامب... هتلر جديد؟

كوريا الشمالية تشبه ترامب بهتلر

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LBCI News Lebanon

شبهت كوريا الشمالية الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بأدولف هتلر، في فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على خلفية البرنامج النووي لبيونغ يانغ وعشية زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لواشنطن.

ويأتي ذلك بعد اسبوع من وصف بيونغ يانغ الرئيس الاميركي بـ "المضطرب عقليا" على خلفية تصاعد التوتر بسبب وفاة الطالب الاميركي اوتو وارمبير الذي أطلق سراحه الاسبوع الماضي وأعيد الى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه 18 شهرا في كوريا الشمالية.

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ورفعت مقالة نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية سقف الانتقادات بتشبيهها السياسات التي يعتمدها ترامب بـ "نازية القرن الواحد والعشرين"، قائلة "مبدأ الاميركي اولا يهدف للسيطرة على العالم باستخدام أساليب عسكرية، وهو ما قام عليه مفهوم هتلر للاحتلال العالمي"، لافتة الى ان ترامب "يتبع سياسات هتلر الديكتاتورية" بتفريق الاخرين الى فئتين "أصدقاء وأعداء" لتبرير "القمع".