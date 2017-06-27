أخبار دولية
27 حزيران 2017
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هذا ما أعلنه القاضي حمود حول قضية الفنانة أصالة في مسألة تعاطي المخدرات

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هذا ما أعلنه القاضي حمود حول قضية الفنانة أصالة في مسألة تعاطي المخدرات
أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن التعامل مع قضية الفنانة أصالة نصري في مسألة تعاطي المخدرات، قد تم وفق ما يتم التعامل به مع القضايا المشابهة، إذ أن هناك تعميما شفهيا من قبل القاضي حمود على المدعين العامين في المناطق يقول بعدم توقيف المتعاطين، بل بإحالتهم إلى جهات تتولى علاجهم مع خضوعهم لفحوصات دورية لمعرفة ما إذا كانوا قد استمروا بالتعاطي أم لا.
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وأوضح القاضي حمود أنه بناء على قرار عدم توقيف المتعاطين جرى فحص التعاطي لأصالة في المطار وستخضع لهذا الفحص دوريا عندما تعود إلى لبنان، لافتا إلى أن التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية.
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