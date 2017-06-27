هذا ما أعلنه القاضي حمود حول قضية الفنانة أصالة في مسألة تعاطي المخدرات

التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية...

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LBCI News Lebanon

أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن التعامل مع قضية الفنانة أصالة نصري في مسألة تعاطي المخدرات، قد تم وفق ما يتم التعامل به مع القضايا المشابهة، إذ أن هناك تعميما شفهيا من قبل القاضي حمود على المدعين العامين في المناطق يقول بعدم توقيف المتعاطين، بل بإحالتهم إلى جهات تتولى علاجهم مع خضوعهم لفحوصات دورية لمعرفة ما إذا كانوا قد استمروا بالتعاطي أم لا.

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وأوضح القاضي حمود أنه بناء على قرار عدم توقيف المتعاطين جرى فحص التعاطي لأصالة في المطار وستخضع لهذا الفحص دوريا عندما تعود إلى لبنان، لافتا إلى أن التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية.