بالصور: سرقة او جوع.. من حطّم زجاج سيارتي الفنان والشاعر؟

تعرّض الشاعر فارس إسكندر للسرقة من خلال كسر زجاج سيارته وأخذ ما بداخلها. وقد نشر فارس صور السيارة ويظهر جلياً الزجاج المكسور بداعي السرقة، وعلّق قائلاً "الناس جاعت، ولما الناس بتجوع بتبطّل تشوف السرقة حرام... يللي جوّعتو الناس، نحنا مش مسامحينكن، إذا قررنا نسامح رح نسامح اللي كسرلي قزازي وقزاز غيري الليلة ت يسرق لقمة العيش". وختم "الحمدلله انقضت على خير. كل عيد وانتو بخير".

لكن المفاجئ أن الفنان وسيم الفارسي قد تعرّض للسرقة بطريقة مشابهة وفي الليلة نفسها، فنشر صورة تظهر تحط زجاج سيارته وأرفقها بتعليقٍ جاء فيه "حبيت حط هالصورة مش للدعاية بس تقلكن اني انسرقت بضبية شارع المطاعم water front وسرقولي هويتي ودفتر السواقة واوراق السيارة وكل اغراضي الشخصية". وتابع "رجاء اذا حدا عرف اي معلومة عن الموضوع يتم نشرها على الفيسبوك او مراسلتي ( الهوية، دفتر سواقة، دفتر سيارة...)".