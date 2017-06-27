عن الساعات الأخيرة في بيروت.. أصالة: "كبار الدولة ساعدوني"

لا تزال الفنانة السورية أصالة نصري تحت مجهر الجمهور والإعلام العربي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتها في مطار بيروت، وبعد وصول النجمة السورية إلى منزلها قررت أن تتوجّه إلى الرأي العام برسالة طويلة.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي التالي " على قدّ ما كانت الساعات الطويلة الماضية قاسية وصعبة، على قدّ ما فرحت بالمحبّة وبالإهتمام وبالثقة اللي غمرتوني فيها... ماتعوّدت بحياتي فسّر أو وضّح أو كون بمطرح المتّهم... مو بس لثقتي بنفسي بل لأنّي ومن عمري ست سنين وأصغر وأنا بين الناس وكتار كتير اللي اهتمّوا فيني، وكتار كتير اللي أضافولي وعلّموني".

وأضافت "ولا أبالغ لو قلت إنّي بحسّ بمسؤولية التعبير حتّى فيما له بالغ الأثر على أماني وأمان عائلتي لأنّي ضمير هالناس اللي مابيقدر صوتهم يوصل... طبعاً مرّات بندم وبقول شو كان بدّي بهالتعب بس الأكيد إنّي خلقت لكون متل ما أنا".

وتابعت "بيروت حبيبتي وتوأمي والناس اللي فيها بتساعدني وبتحبني أكتر بكتير من غيرهم... أنا بحسّ حالي خلقت فيها وبعشق كلّ ذرّه من ترابها... وما رح أزعل منها كتير لأنّه مالها ذنب... شكراً لكلّ اللي ساندوني وساعدوني من كبار هالدولة اللي بيتعذبوا أكتر منّي ليضلّوا كبار، وصلت اليوم بيتي تعبانة شوي ومصدومة شوي ومقهورة شوي ، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصاً لمّا قريت بعض الرسائل لمن لاتربطني بهم مودّة ومع ذلك نفوا عنّي ما أُشيع ، والحقيقة هالشي فرّحني متل ما فرحت بالكم الهائل من المحبّة والإهتمام اللي خفّف عنّي شعور الظلم اللي مارح أتعوّد عليه".

وختمت "ما في شي إسمه صحافة صفرا بس فيه ناس صفرا بيشتغلوا صحافة، وكلامهم أنتو ردّيتوا عليه، وما لحق يجرحني، وسؤالي إلهم ( ليش لازم كون مُتّهمة وملوّثة ليكتب قلمكم عنّي؟ ممنوع كون حرّة؟ ممنوع طالب بالعدل؟ ممنوع كون بشر متل البشر اللي خلقهم الله ليكونوا جنب بعض؟ أملي ببكرا أحلى كبير وأملي حتّى بالضمير اللي مات يصحى كمان ما زال موجود، وأنا كتبت لطمّنكم إنّي قدوة ووفيّة لثقتكم ومعكم عم بستنّى العدل يسود، ومعكم عم كافح لنكون أحرار، ورح أرجع بيروت لما بتشتقلي، وتحميني قبل ما تظلمني".