كاظم الساهر يجتاح الإنترنت بفيديو.. الإنسانية في أوجها

إجتاح الفنان العراقي كاظم الساهر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية من خلال مقطع فيديو وصل عدد مشاهديه إلى أكثر من مليونيّ مشاهدة.

وفي التفاصيل، أراد الفنان كاظم الساهر أن يتوجّه ببطاقة معايدة إلى الجمهور بمناسبة عيد الفطر السعيد فجاءت كلمته عبارة عن رسالة إنسانية نالت إعجاب الجميع بمضمونها.

وبدأ الساهر كلمته المصوّرة بالقول "جمهوري العزيز، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. من سنوات طويلة وأمنياتنا أن نرى وطننا العربي عائلة واحدة، تجمعها المحبة والسلام، وأن يأخذ الأطفال حقهم في الحياة، ويعيشوا طفولتهم تحت سقف آمن ورعاية واهتمام ودراسة".

وتابع "يا رب تحمي وطننا العربي من المحيط الى الخليج. كلنا نحب العراق، سوريا، مصر، السودان، فلسطين، قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، عمان، الأردن، لبنان... يا رب تنحل مشاكلنا، في العراق وسوريا وليبيا واليمن وخليجنا العربي، واضعين آملنا بأيدي كبارنا وزعماءنا في وطننا. وهذه المشاكل والمحن، كما تعلمون، إن لم نسارع في حلها، ستدفع ثمنها العوائل البريئة من أطفال ونساء وشيوخ، فضلاً عن الشباب، الذين تُسفك دماءهم كل يوم للأسف".

وختم كاظم رسالته قائلاً "انشاالله وطننا العربي كلّه عائلة واحدة. كل عام وانتم بصحة وسلام وخير. كاظم الساهر".