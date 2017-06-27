بالصورة: آثار الطقس الحار تظهر على ورد الخال

تواصل الممثلة ورد الخال تصوير مشاهدها في مسلسل "ثورة الفلاحين" المقرّر عرضه عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية، من كتابة كلوديا مرشليان واخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

وشاركت ورد الخال متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بصورة من كواليس تصوير "ثورة الفلاحين" في صيدا حيث ظهر آثار الطقس الحار عليها. وقد علّقت ورد على الصورة في تغريدةٍ جاء فيها "منيح الكاميرا مش عم بتدوب بهالشوب...تصوير ثورة الفلاحين في صيدا".

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