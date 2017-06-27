الاختيار جاء بفضل ملف الترشيح الجامع الشامل...

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LBCI News Lebanon

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اختيار مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لليونسكو، الاثنين، أن هذا الاختيار جاء بناء على توصية من اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي.

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ولفت البيان الى ان هذا الاختيار جاء ايضا بفضل ملف الترشيح الجامع الشامل، والذي يتضمن برنامج أنشطة تقوم على المشاركة المجتمعية، ويحتوي على مقترحات مبتكرة لدمج الأعداد الكبيرة من المقيمين المغتربين.

وتبدأ احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب في 23 نيسان بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.