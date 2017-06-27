النجوم يتفاعلون مع تغريدة نادين الراسي.. ماذا قالت؟

مع إنتهاء السباق الدرامي، توجّهت الممثلة نادين الراسي بتغريدة شكر وإعتذار من فريق عمل مسلسل "ورد جوري"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. فكتبت الراسي "كِلّ عام والدّراما بألف خير. بعتذر من كل حدا زعجتو أثناء التصوير بسبب الظروف اللي كنت عم بمرُق فيا.. شكرا لكلّ دعم خلّاني كمِّل ألف شكر".

بالمقابل، هنّأت نادين الراسي زميلاتها نجمات الدراما اللبنانية المشاركات في عددٍ من المسلسلات الّتي تنافست خلال شهر رمضان المبارك، فكتبت " نجمات من بلادي أضاءت سماء الدّراما العربيّة: سيرين عبدالنور، نادين نسيب نجيم، ورد الخال، ماغي بو غصن، وهيفا وهبي.. ألف مبروك".

ورّدت الممثلة نادين نسيب نجيم على الراسي فكتبت "شكراً نادين، ألف مبروك كنت رائعة". أمّا الفنان وائل جسّار فعلّق " الف مبروك للنجمات اللبنانيات على هذه الاعمال الادرامية". وبدوره، غرّد الفنان فارس كرم قائلاً " حبيبات قلبي".

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