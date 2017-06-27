بعد قراءة هذا الخبر... هل ستكملون في نشر صوركم عبر فيسبوك وانستغرام؟

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علامة واحدة تكشف علاقتك العاطفية على فيسبوك وتويتر

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "بيزنيس إنسايدر" أنه يمكن قياس قوة العلاقات العاطفية من خلال دليل واحد فقط.

وبحسب هذه الدراسة، الناس الذين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية عموما هم الأكثر سعادة، فاستخدام هذه الوسائل يرتبط بشكل مفرط بالاكتئاب بسبب لجوء الناس لمقارنة حياتهم مع أشخاص آخرين.

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ويمكن لوسائل التواصل أن يكون لها أثر وهمي بشعورك بالسعادة، عن طريق إظهار أجزاء معينة من حياتك تجعل الآخرين يرون ببساطة أن حياتك "مثالية".

وكما قال الكاتب الشهير جورج أورويل "يمكننا غسل أدمغتنا بشكل فعال والشعور بالسعادة المطلقة عن طريق جعل الآخرين يعتقدون بأننا حقا سعداء".