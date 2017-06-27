57 قتيلا في قصف على سجن لداعش

قتل 57 شخصا غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف سجنا لداعش في مدينة الميادين في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات التحالف الدولي فجر الاثنين سجنا يتبع للجهاز الامني في تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الميادين" بريف دير الزور الشرقي، ما اسفر عن مقتل "42 سجينا مدنيا فضلا عن 15 عنصرا من داعش ما بين سجناء وحرس".
الى ذلك، أعلن مكتب الشؤون العامة للتحالف أنه جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين.
واعترف التحالف إنه نفذ ضربات جوية على أهداف معروفة لداعش في بلدة الميادين السورية يومي 25 و26 حزيران.
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مكتب الشؤون العامة للتحالف: جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين
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مكتب الشؤون العامة للتحالف: جرى التخطيط بدقة شديدة لضربات التحالف في الميادين للحد من مخاطر إلحاق أي ضرر بغير المقاتلين