أخبار دولية
27 حزيران 2017
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وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

بعد أيام من تناقل إشاعات عن موته... تأكيد وفاة مصطفى طلاس Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, وزير الدفاع السوري,مصطفى طلاس,بعد أيام من تناقل إشاعات عن موته... تأكيد وفاة مصطفى طلاس
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وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

توفي وزير الدفاع السوري الاسبق مصطفى طلاس الذي كان مقربا من الرئيس السوري بشار الاسد، في مستشفى افيسين قرب باريس عن عمر 85 عاما.

 

ولفت رجل الاعمال فراس طلاس انه سيتم تشييع والده في باريس بانتظار التمكن من دفنه في دمشق.

 

وكان طلاس الذي استقر قبل خمس سنوات في باريس حيث تقيم احدى بناته، نقل الى المستشفى قبل 12 يوما اثر كسر في عظم الساق، بحسب نجله الذي اضاف ان والده دخل في غيبوبة الاثنين.

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ونعى فراس طلاس والده عبر حسابه الخاص على فايسبوك قائلا "أنعي إليكم وفاة والدي العماد مصطفى طلاس اليوم صباحاً في باريس، بعيداً عن بلده التي أحب. إنا لله وإنا إليه راجعون."
 
 
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