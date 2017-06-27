طريق المطار...خطر !

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السكن بقرب المطار يسبب ارتفاع الدم، هذا ما أشارت اليه مجلة Occupational & Environmental Medicine.وقد أكدت دراسة اجرتها المجلة أن ضجيج محركات الطائرة وخاصة في الليل يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالجلطة الدماغية.وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال مراقبة 420 شخصا يقطنون بالقرب من مطار أثينا الدولي حيث تهبط وتقلع كل يوم حوالي 600 طائرة.واستخدم العلماء أيضا المعلومات الواردة من مطارات أوروبية كبرى أخرى.