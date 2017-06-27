بالصورة - عيادات طبية متنقلة؟

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Aim هو اسم المشروع الجديد الذي يهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين أسلوب الرعاية الصحية اليومية، وابتكار عيادة صحية "روبوت" ذاتية القيادة، تسير باتجاه المرضى لمساعدتهم.ويمكن للمرضى الحصول على الرعاية الصحية، من العيادة ذاتية القيادة، في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى الطبيب، بما في ذلك قياس الحرارة والتصوير، وفحص التنفس، كما تقدم العيادة الروبوت خدمة النقل السريع إلى المستشفى، في حالات الطوارئ.وذكرت الشركة أن العيادة الصحية "روبوت"، فريدة من نوعها، وتقدم منصة للبيانات وإمكانية التنقل المستقل، وتشخيص حالة المرضى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.وسيقوم النظام المبتكر بدمج البيانات من أجهزة الإنترنت في المنزل، مثل الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية، والمرايا الذكية. كما سيعتمد على الإبلاغ الذاتي من المريض، الذي يمكن القيام به عبر تطبيق الهاتف.وفي الوقت نفسه، يساعد هذا المشروع الأطباء على الاهتمام بالحالات المعقدة، كما يهدف إلى رفع فعالية وكفاءة الرعاية الصحية، من خلال تحسين الفجوة بين المرضى والأطباء، وفقا للشركة.