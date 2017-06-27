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27 حزيران 2017
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ابن الـ 21 عاماً اغتصب طفلة في الرابعة من العمر...

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ابن الـ 21 عاماً اغتصب طفلة في الرابعة من العمر...

ألقي القبض على شاب في مانشستر الكبرى للاشتباه بتورّطه بجريمة اغتصاب.

وقد تم احتجاز الشاب البالغ من العمر 21 عاما بعد ادعاءات تشير الى أنه اعتدى على طفلة عمرها 4 سنوات، ويجري استجوابه من قبل المحققين.

ولفتت الشرطة الى أنه تمّ استدعاء العناصر نحو الساعة 4:30 من فجر يوم الإثنين 26 حزيران، إذ تمّ الإبلاغ عن حادثة غريبة في سالفورد، وعندما وصل الضباط الى المكان ألقوا القبض على الشاب للاشتباه بإقدامه على اغتصاب الطفلة.
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وبحسب الشرطة، فإن الطفلة وأهلها يتلقون الدعم اللازم من قبل ضباط متخصصين للتخفيف من هذه المحنة العصيبة.

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