أخبار دولية
27 حزيران 2017
27/06/2017 08:57:09
الأسد وعائلته جولات وعناق وسيلفي...وواشنطن تحذّر
الاسد يجول في حماه
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LBCI News Lebanon
التحذيرات الأميركية للرئيس السوري بشار الأسد تبدو أقرب الى الاستعراض منها الى الواقع السياسي ولاسيما الدولي الذي يُظهر ميلاً متزايدا نحو دعم بقاء الأسد على رأس السلطة. وهنا مشاهد حديثة للرئيس الأسد وهو يجول مع افراد عائلته بارتياح معايدا عائلات الجرحى في مناطق في ريف حماه
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