بالصور - مسابقة جمال نوويّة بالبيكيني في التشيك... لن تُصدّقوا السبب!

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تعرّض القيّميون على محطّة للطاقة النووية في جمهورية التشيك إلى انتقادات لاذعة بعدما قاموا بتنظيم مسابقة جمال بالبيكيني لاختيار شابة لفترة تدريبيّة.وفي الصور التي نشرتها محطّة CEZ Temelin للطاقة النووية عبر صفحتها الرسميّة على فيسبوك، تظهر نساء جميلات بالبيكيني داخل المحطة وطلب القيّمون على الصفحة من روّاد فيسبوك التصويت للشابة الأجمل كي تفوز بفترة التدريب.وتفاعل روّاد فيسبوك بشكلٍ عنيف مع هذه الصور إذ اعتبروا أنّ جلسة التصوير هذه تنمّ عن جهل وسذاجة.يُذكر أنّ 10 طالبات مدرسة شاركن في المسابقة في إقليم جنوب بوهيميا.وادّعت الشركة أنّ الشابات استمتعن بالتجربة كما قالت في بيانٍ لها نشرته عبر فيسبوك "لم نرد أنّ نهين أي شخص، الهدف من المسابقة كان الترويج للتعليم التقني".