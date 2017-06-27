بالفيديو - حاولت فتح باب الطائرة في الجو... وهذا ما حدث!

كانت تتصرف بطريقة غريبة طوال الرحلة...

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LBCI News Lebanon

غيّرت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" مسارها بعدما حاولت راكبة أن تفتح باب الطوارئ قبل أن تحطّ الطائرة في مطار هوستون.

وقالت إحدى الراكبات إنّ السيّدة كانت تتصرف بطريقة غريبة طوال الرحلة وكانت تسير في ممر الطائرة ذهابًا وإيابًا، ما أثار قلق طاقم العمل.

وقالت شركة طيران "ساوث ويست" في بيان إن قائد الطائرة اختار تغيير المسار إلى مطار كورباس كريستي في ولاية تكساس، بعدما أبلغه أعضاء الطاقم عن "تهديد محتمل لمقصورة القيادة".

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وألقي القبض على السيّدة ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيقيات اللازمة في الحادثة.