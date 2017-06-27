الإفراج عن أقدم سجين... عمره 100 عام!

ما هي قصته؟

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LBCI News Lebanon

أفرجت السلطات الأميركيّة عن جون "سوني" فرانسيزي، وهو نائب زعيم عائلة كولومبو وأقدم سجين في نظام السجون الاتحادي، عن سن يناهز الـ100 عام.

وأوضحت تقارير إعلاميّة أنّ جون "سوني" خرج من مستشفى سجن في ولاية ماساتشوستس الأميركيّة على كرسي متحرّك بعد أن أنهى مدة عقوبته التي دامت 50 عامًا بسبب سرقة مصرف.

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وكتب مايكل ابن فرانسيزي بتغريدة عبر تويتر: "لقد أفرجوا عن أبي .. وعمره 100 عام .. هو حر طليق.. نشكر الرب".

وأكّد مكتب السجون الأميركي أن فرانسيزي، نائب زعيم عائلة كولومبو، إحدى أشهر عصابات الجريمة المنظمة في نيويورك، دخل السجن وخرج منه أغلب فترات حياته، وأنّه مُنح إطلاق سراح مشروط 6 مرات على الأقل، لكنّه انتهى بالعودة إلى السجن.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، كان فرانسيزي أكبر سجين حتى إطلاق سراحه. أما الآن فانتزع اللّقب منه سالفاتوري سباراسيو البالغ من العمر 95 عامًا.



