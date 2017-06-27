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27 حزيران 2017
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البنتاغون: واشنطن رصدت نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية وهذا النشاط المريب يتعلق بطائرات معينة وحظيرة طائرات مرتبطة باستخدام الكيميائي

البنتاغون: واشنطن رصدت نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية وهذا النشاط المريب يتعلق بطائرات معينة وحظيرة طائرات مرتبطة باستخدام الكيميائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نشاطا,رصدت,واشنطن,البنتاغون,
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البنتاغون: واشنطن رصدت نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية وهذا النشاط المريب يتعلق بطائرات معينة وحظيرة طائرات مرتبطة باستخدام الكيميائي
 
 
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