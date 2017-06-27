الكشف عن الفائز في نصف نهائي كأس القارات لكرة القدم!

تعرفوا على الفائز في نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم بحسب نيكا

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LBCI News Lebanon

توقعت أنثى دب قطبي في حديقة حيوان موسكو فوز كل من البرتغال والمكسيك في نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا.



وتنبأت نيكا بفوز البرتغال على تشيلي وفوز المكسيك على ألمانيا بطلة العالم.



وأنثى الدب القطبي نيكا يتيمة وتعيش في حديقة حيوان موسكو ويبدو أنها تسير على نهج الأخطبوط بول الشهير الذي كان يتوقع نتائج مباريات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

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