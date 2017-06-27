الكشف عن الفائز في نصف نهائي كأس القارات لكرة القدم!

توقعت أنثى دب قطبي في حديقة حيوان موسكو فوز كل من البرتغال والمكسيك في نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا.
وتنبأت نيكا بفوز البرتغال على تشيلي وفوز المكسيك على ألمانيا بطلة العالم.
وأنثى الدب القطبي نيكا يتيمة وتعيش في حديقة حيوان موسكو ويبدو أنها تسير على نهج الأخطبوط بول الشهير الذي كان يتوقع نتائج مباريات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.
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