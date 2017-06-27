هل تُعانون من حساسية الأنف؟ إليكم فوائد هلام البترول المذهلة للتخلّص منها!

كيف يساعد هلام البترول على التخلص من حساسية الأنف؟

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LBCI News Lebanon

يعاني الكثيرون من حساسية الأنف بخاصة مع بدء فصل الربيع وهي حالة تحدث كردة فعل من جهاز المناعة على الحساسية في الهواء وتشمل عوارض مختلفة مثل العطس وسيلان الأنف وذرف الدموع وغيرها.

ويقدم عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف إلى تطبيق هلام البترول في المنطقة حول فتحات الأنف وذلك لمنع الإصابة بهذه الحالة.

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وتحدث حساسية الأنف عندما تدخل حبوب اللقاح في الأنف والعينين والحلق وتلتصف بالخلايا البدينة وهي نوع من الكريات البيضاء التي تلعب دورًا في جهاز المناعة وتتدخل بردود الفعل التحسسية.

وكشف الاخصائيون أن وضع هلام البترول حول فتحات الأنف مرات عدة خلال اليوم يعمل بمثابة حاجز يمنع حبوب اللقاح من اختراق الأنف ويخفف من نسبة الإصابة بعوارض حساسية الأنف التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم.