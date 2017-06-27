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27 حزيران 2017
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رجل عمره 72 عاماً يجتاح الانترنت... هل هو الأقوى في تايوان؟

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رجل عمره 72 عاماً يجتاح الانترنت... هل هو الأقوى في تايوان؟

حصد رجل تيواني عمره 72 عاماً لقب "أقوى جد في تايوان" بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات صادمة ظهر فيها وهو يقوم بالرياضة بخفة وقوة لا يصدّقان.

هوانغ تشينغ هسين، مزارع في بينغتونغ، هو بطل شريط الفيديو الذي انتشر على الانترنت بشكل كبير حاصداً ملايين المشاهدات.

ويقول المدرّبون الرياضيون إن التمارين التي يقوم بها تشينغ هي نفسها التي يقوم بها الأشخاص الذين يشاركون بمسابقات الجمال، ولكن الفرق هو أن تشينغ يقوم بهذه التمارين للتسلية فقط.
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والملفت أنه منذ انتشار الفيديو بشكل كبير أطلق على الرجل تسمية "النسخة الحقيقة من شخصية Master Roshi الكرتونية".

اليكم الفيديو:

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