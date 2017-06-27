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27 حزيران 2017
27/06/2017 10:05:50
بعدا قضية أصالة والمخدرات عم تتفاعل خصوصاً بعد يلي صدر عن المدعي العام التمييزي وكتار علّقوا إنو العقوبة بغالبية الحالات بتطال المتعاطي ومش التاجر والمروّج... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "الكوكايين_من_مين"
بعدا قضية أصالة والمخدرات عم تتفاعل خصوصاً بعد يلي صدر عن المدعي العام التمييزي وكتار علّقوا إنو العقوبة بغالبية الحالات بتطال المتعاطي ومش التاجر والمروّج... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "الكوكايين_من_مين"
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LBCI News Lebanon
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