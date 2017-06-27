منوعات
27 حزيران 2017
Back

ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟

ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار شكل الأظافر, خفايا, إنسان, شخصية,أظافر,ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟
episodes
ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟

 

يختلف كل إنسان عن سواه من البشر من الناحية النفسية والجسدية، إذ إن كل فرد يتعامل مع أمور الحياة بحسب شخصيته ونظرته وطريقة تفكيره.

 

إلا أن بعض السمات الجسدية قد تكون دليلاً لاكتشاف مميزات شخصية المرء والخطوط التي تحددها. من هنا، يعتبر شكل الأظافر واحداً من هذه السمات.

 

والسؤال الذي يطرح هنا: ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟

 

- الأظافر الطويلة:

 
الإعلان

La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

إن صاحب شكل الأظافر هذا هو إنسان اجتماعي ومحبوب. هو شخص رومنسي وخلاق.

 

- الأظافر العريضة:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

هو شخص يعلم جيّداً ما يريد. هو إنسان صادق ويحب الناس.

 

- الأظافر المدوّرة:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

إن صاحب الأظافر المدوّرة هو شخص يعيش حياته بوتيرة خاصة. إن الجانب الهادئ من شخصيته يجعله يتخذ قرارات مدروسة ومنطقية.

 

- الأظافر المربعة:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

هذا الشكل دليل على شجاعة الفرد وعدم خوفه من تحمل المخاطر لتحقيق الأهداف، كما إنه إنسان طموح.

 

- الأظافر المثلثة:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

صاحب هذه الأظافر يتميّز بشخصية خلاقة ومبتكرة وتسعى الى الكمال.

 

- الأظافر على شكل حبة اللوز:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

 إذا كنتم تتمتعون بشكل الأظافر هذا فأنتم صريحين وتحبون فعل الخير مع الآخرين.

 

- الأظافر على شكل السيف:

 
La forme de vos ongles révèle la vérité à propos de votre personnalité

 

 إنسان طموح ويسعى الى العمل الدؤوب، هو لا يخاف محاولة الإقدام على أشياء جديدة.

 
 
إقرأ أيضاً