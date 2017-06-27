يختلف كل إنسان عن سواه من البشر من الناحية النفسية والجسدية، إذ إن كل فرد يتعامل مع أمور الحياة بحسب شخصيته ونظرته وطريقة تفكيره.

إلا أن بعض السمات الجسدية قد تكون دليلاً لاكتشاف مميزات شخصية المرء والخطوط التي تحددها. من هنا، يعتبر شكل الأظافر واحداً من هذه السمات.

والسؤال الذي يطرح هنا: ما هي الخفايا التي يكشفها شكل الأظافر عن شخصية الإنسان؟

- الأظافر الطويلة:

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إن صاحب شكل الأظافر هذا هو إنسان اجتماعي ومحبوب. هو شخص رومنسي وخلاق.

- الأظافر العريضة:

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هو شخص يعلم جيّداً ما يريد. هو إنسان صادق ويحب الناس.

- الأظافر المدوّرة:

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إن صاحب الأظافر المدوّرة هو شخص يعيش حياته بوتيرة خاصة. إن الجانب الهادئ من شخصيته يجعله يتخذ قرارات مدروسة ومنطقية.

- الأظافر المربعة:

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هذا الشكل دليل على شجاعة الفرد وعدم خوفه من تحمل المخاطر لتحقيق الأهداف، كما إنه إنسان طموح.

- الأظافر المثلثة:

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صاحب هذه الأظافر يتميّز بشخصية خلاقة ومبتكرة وتسعى الى الكمال.

- الأظافر على شكل حبة اللوز:

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إذا كنتم تتمتعون بشكل الأظافر هذا فأنتم صريحين وتحبون فعل الخير مع الآخرين.

- الأظافر على شكل السيف:

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إنسان طموح ويسعى الى العمل الدؤوب، هو لا يخاف محاولة الإقدام على أشياء جديدة.