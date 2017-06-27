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27 حزيران 2017
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القوات المسلحة العراقية تعلن انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش

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القوات المسلحة العراقية تعلن انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش
 
 
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