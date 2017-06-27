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27 حزيران 2017
27/06/2017 10:14:43
القوات المسلحة العراقية تعلن انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش
القوات المسلحة العراقية تعلن انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش
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LBCI News Lebanon
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