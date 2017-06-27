بالفيديو- تناولت أوراق الألوا فيرا خلال بثّ مباشر... ماذا اكتشفت بعد لحظات؟

نُقلت شابة صينية إلى المستشفى بعد تناولها أوراق نبتة سامة خلال بثّ مباشر على أحد مواقع التواصل الإجتماعية أمام مئات الآلاف من المشاهدين.



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وظنّت الشابة الملقبة باسم "زانغ" بأنها تتناول أوراق نبتة الألوا فيرا لتبرهن لمتابعيها أنه بإمكانهم الإستفادة من المنافع المختلفة التي تقدمها هذه النبتة للصحة عبر مضغ اوراقها الخارجية السميكة.



إلا أن وانغ توقفت بسرعة عن تناول أوراق النبتة بعدما اكتشفت أنها نبتة "الأغاف الأميركي" السامة.



وقالت زانغ إنّها شعرت بسرعة بأعراض غريبة كما فقدت صوتها بعد 3 قضمات فقط من النبتة السامة كما قال الأطباء بدورهم إن زانغ أصيبت بطفحٍ جلدي وبانتشار البثور في أنحاء جسمها كما أجروا لها غسيل المعدة لتنظيف جسمها من المادة السامة التي تناولتها.