أخبار دولية
27 حزيران 2017
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واشنطن تضيف بكين على قائمة تهريب البشر

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واشنطن تضيف بكين على قائمة تهريب البشر
 

أدرجت الولايات المتحدة الصين على قائمة الدول التي تتهمها بالاتجار بالبشر والتي تضم السودان وكوريا الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

 

وأشار "التقرير حول تهريب البشر" الذي تعده الوزارة سنويا الى فرض العمالة القسرية على اشخاص من أقلية الاويغور وإعادة ترحيل كوريين شماليين دون التحقق ما اذا كانوا ضحية اتجار.

 
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ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى قطر وماليزيا وأفغانستان وميانمار في تقريرها بشأن تهريب البشر لعام 2017 في حين تركت وضع روسيا وكوبا وتايلاند دون تغيير.

 

وأسقطت الوزارة في تقريرها العراق وميانمار من قائمة الدول التي تجند وتستخدم الأطفال في القتال في تغيير عن قائمة 2016

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