لصنّاع الفيديو ومحبّي خدمات البث الحي... مفاجأة جديدة من فيسبوك ستعجبكم!

شركة فيسبوك ستطلق تطبيقًا جديدًا...

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LBCI News Lebanon

أعلنت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي في خلال مؤتمر الفيديو عبر الإنترنت السنوي "فيدكون" عن رغبتها في إطلاق تطبيق جديد مخصص لصنّاع الفيديو، وذلك في إطار استهدافها نشر المزيد من مقاطع الفيديو على الشبكة.

ويأتي التطبيق كتحديث لـ"Facebook Mentions"، وهو تطبيق متاح حاليًا للحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية، والتي تشمل حسابات المشاهير والشخصيات المؤثرة على الإنترنت والصحفيين.

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وبحسب موقع "Mashable" نقلًا عن مدير المنتجات في فيسبوك دانييل دانكر، سيتم إصدار التطبيق الجديد في وقت لاحق من هذا العام وسيركّز على صناع مقاطع الفيديو.

وسيحتوي التطبيق أيضًا على منفذ إلى خدمة البث المباشر "فيسبوك لايف"، بالإضافة إلى مجموعة أدوات مبتكرة جديدة لهذه الخدمة.





