قولوا وداعاً لغسل الملابس...

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طوّرت شركة "باناسونيك" اليابانيّة "علّاقة" ملابس تُزيل الروائح الكريهة عن القمصان والسترات من خلال إطلاق جزيئاتٍ صغيرة جداً مشحونة سلبياً في الهواء حول الملابس.وأطلقت الشركة اسم "Deodorant Hanger MS" على اختراعها الجديد والذي تقول إنّه يُخفّف حدّة الروائح خلال 5 ساعات ويعمل بشكلٍ فعّال للقضاء على روائح الدخان، العرق واللحم المشوي.وتستخدم الآلة تقنيّة خاصة تُسمّى " nanoe" وهي صغيرة جداً وغير ظاهرة للعين المجرّدة. وتقول الشركة إنّ هذه التقنيّة تُستخدم في أجهزة مثل مُجفّف الشعر.ويتطلّب الجهاز مصدراً للطاقة ويأتي مجهزًّا بشريط كهربائي خاص، لكنّ الأمر الملفت هو أنّ "العلاقة" مزوّدة ببطارية كي تُستخدم أيضاً من دون كهرباء.وكلّ ما عليك فعله لتنظيف ملابسك هو وضع هذه الأخيرة على العلاقة وضغط زرّ التشغيل "on".وتُباع هذه الآلة بثمن 180 دولار لكنّها متوفّرة فقط في اليابان حاليا.