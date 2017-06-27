البنتاغون يبرر التحذير الاميركي لسوريا

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة الاثنين الى النظام السوري من مغبة القيام بهجوم كيميائي جديد، يعود الى نشاط مشبوه لهذا الجيش رصد في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق في نيسان الماضي.
وفي هذا السياق، أكد البيت الأبيض أنه عمل مع جميع الجهات الأميركية "المعنية" بشأن التحذير الموجه لسوريا بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما شنت هجوما كيميائيا.
وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نريد أن نوضح أن جميع الوكالات المعنية... شاركت في العملية من البداية"، مشيرة إلى مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه).
من جهتها، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيليإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت تحذيرا إلى سوريا بشأن هجوم محتمل بأسلحة كيميائية بعدما شاهدت استعدادات مماثلة لأنشطة حدثت قبل هجوم في نيسان.
ماتيس: واشنطن ترفض "زجها" في النزاع السوري
وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس قد أعلن ان الولايات المتحدة لن تسمح بزجها رغما عنها في النزاع السوري بعد اسقاط مقاتلة اميركية اخيرا طائرة سورية.
ووصل ماتيس صباح الثلاثاء الى ميونيخ في المانيا حيث سيلقي كلمة الاربعاء حول العلاقات عبر الاطلسي قبل التوجه الى بروكسل للقاء في مقر الحلف الاطلسي.
واكد ماتيس امام الصحافيين المرافقين له ان القوات الاميركية في المنطقة لن تفتح النار "الا اذا واجهت العدو اي تنظيم الدولة الاسلامية".