البنتاغون يبرر التحذير الاميركي لسوريا

وزير الدفاع الاميركي : القوات الاميركية في المنطقة لن تفتح النار الا...

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة الاثنين الى النظام السوري من مغبة القيام بهجوم كيميائي جديد، يعود الى نشاط مشبوه لهذا الجيش رصد في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق في نيسان الماضي.



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وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نريد أن نوضح أن جميع الوكالات المعنية... شاركت في العملية من البداية"، مشيرة إلى مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه). وفي هذا السياق، أكد البيت الأبيض أنه عمل مع جميع الجهات الأميركية "المعنية" بشأن التحذير الموجه لسوريا بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما شنت هجوما كيميائيا.وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نريد أن نوضح أن جميع الوكالات المعنية... شاركت في العملية من البداية"، مشيرة إلى مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه).



من جهتها، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيليإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت تحذيرا إلى سوريا بشأن هجوم محتمل بأسلحة كيميائية بعدما شاهدت استعدادات مماثلة لأنشطة حدثت قبل هجوم في نيسان.

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