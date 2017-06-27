بنوك روسية تعرضت لهجمات الكترونية

هجمات على أجهزة الكمبيوتر في بنوك روسية

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LBCI News Lebanon

أعلن البنك المركزي الروسي انه حدثت "هجمات على أجهزة الكمبيوتر" في بنوك روسية وفي حالات قليلة تأثرت أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات. الإعلان

لكن البنك المركزي، أكد في بيان أن أنظمة البنوك الروسية لم تتعرض للاختراق وإنه يعمل مع البنوك للتغلب على عواقب تلك الهجمات.

الهجوم المعلوماتي العالمي ينتقل إلى الولايات المتحدة

أكدت شركة الأدوية الأميركية الكبيرة "ميرك الثلاثاء أنها أول شركة أميركية تتعرض لهجوم معلوماتي عالمي بدأ في روسيا وأوكرانيا وانتقل إلى اوروبا وعبر المحيط الاطلسي.

وكتبت "ميرك" على تويتر: "نؤكد أن شبكة الكمبيوتر الخاصة بشركتنا تعرضت لهجوم اليوم في إطار القرصنة العالمية.