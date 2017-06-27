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27 حزيران 2017
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شركة الأدوية الأميركية الكبيرة "ميرك" تتعرض لهجوم معلوماتي عالمي بدأ في روسيا وأوكرانيا وانتقل إلى اوروبا

شركة الأدوية الأميركية الكبيرة "ميرك" تتعرض لهجوم معلوماتي عالمي بدأ في روسيا وأوكرانيا وانتقل إلى اوروبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الكبيرة,الأميركية,الأدوية,شركة,
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شركة الأدوية الأميركية الكبيرة &quot;ميرك&quot; تتعرض لهجوم معلوماتي عالمي بدأ في روسيا وأوكرانيا وانتقل إلى اوروبا
 
 
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