ماذا يجري في ميدان اهدن وكيف يُنجَز مشروع من دون أن يُنجَز؟

يطرح المجتمع المدني على ميدان اهدن تساؤلات تصل الى حد توجيه اتهامات بالفساد لمشاريع تنفذ.
وتبدأ القضية من أن مشروعا للمجارير ومياه الشفة وصرف مياه الأمطار رصد له حوالى أربعة عشر مليون دولار لتنفيذه في اهدن ولم ينفذ منه ما هو متعلق بتركيب أعمدة الانارة واعمدة صغيرة ومقاعد وسلات ذات مواصفات عالية تليق بالمكان.
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