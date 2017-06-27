أصالة بين التعاطي والحيازة...

قضية اصالة تابع...حين يكون التعميم الشفوي أقوى من القانون المكتوب

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LBCI News Lebanon

بعد البلبلة التي أثارتها قضية اطلاق الفنانة السورية أصالة والسماح لها بالسفر بعد ضبط غرام ونصف الغرام من الكوكايين، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ان اطلاقها تم بناء على تعميم شفهي من قبله على المدعين العامين في المناطق يقول بعدم توقيف المتعاطين، بل بإحالتهم إلى جهات تتولى علاجهم مع خضوعهم لفحوصات دورية.

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