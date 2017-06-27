أخبار دولية
27 حزيران 2017
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صفحة من تاريخ سوريا تطوى مع رحيل مصطفى طلاس

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يُعدُّ العماد اول مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق من أبرز الشخصيات في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

فهو رافقه منذ الحركة التصحيحية، وتابع حياته السياسية والعسكرية بعد وفاة الأسد مع نجله بشار قبا أن يتقاعد  عام 2004.

طلاس الذي إنتسب الى حزب البعث حين كان في الثانية عشرة من عمره إنتسب الى الكلية العسكرية وتخرج كضابط مدرعات وإشترك في الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس أمين الحافظ قبل أن يُصبح رئيسا للأركان ونائبا لوزير الدفاع سنة 1968.
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لمع نجمه خلال حرب أوكتوبر حيث تم تعيينه بعدها وزيرا للدفاع نظرا لنجاح خططه العسكرية، وساهم في العام 1984 في إحباط سيطرة رفعت الأسد على الحكم.
طلاس الذي يحمل دكتوراة في العلوم السياسيةوله مؤلفات في السياسة والإستراتيجية والشعر تقاعد في العام 2004.

يُشار الى أن العميد مناف طلاس نجل الراحل والذي كان ضابطا ً رفيعا  في الحرس الجمهوري إنشق عن الجيش بعد عام ونصف على بداية الثورة، وغادر سوريا.
 
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