دي ميستورا يأمل وجود أجواء ايجابية لمفاوضات جنيف

رغم التوتر المتزايد...دي ميستورا يتوقع التوصل الى تقدم في استانة

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LBCI News Lebanon

اعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا عن الامل في ان تسمح المباحثات المرتقبة الاسبوع المقبل في استانة ثم خلال قمة مجموعة العشرين، بايجاد اجواء ايجابية للجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف رغم التوتر المتزايد.



وقال ستافان دي ميستورا قبل مشاورات مع اعضاء في مجلس الامن الدولي في نيويورك "مسار مثالي في الاسبوعين المقبلين سيسمح بالتوصل الى تقدم في استانة في 4و5 تموز ثم سلسلة جديدة من الاجتماعات حول الاوجه التقنية مع المعارضة خلال هذا الاسبوع ثم بدء حوار بين الجهات الدولية الرئيسية خلال قمة العشرين في هامبورغ في 7 و8 من الجاري حيث سيطرح بالتاكيد ملف سوريا".