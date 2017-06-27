دي ميستورا يأمل وجود أجواء ايجابية لمفاوضات جنيف

اعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا عن الامل في ان تسمح المباحثات المرتقبة الاسبوع المقبل في استانة ثم خلال قمة مجموعة العشرين، بايجاد اجواء ايجابية للجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف رغم التوتر المتزايد.
وقال ستافان دي ميستورا قبل مشاورات مع اعضاء في مجلس الامن الدولي في نيويورك "مسار مثالي في الاسبوعين المقبلين سيسمح بالتوصل الى تقدم في استانة في 4و5 تموز ثم سلسلة جديدة من الاجتماعات حول الاوجه التقنية مع المعارضة خلال هذا الاسبوع ثم بدء حوار بين الجهات الدولية الرئيسية خلال قمة العشرين في هامبورغ في 7 و8 من الجاري حيث سيطرح بالتاكيد ملف سوريا".