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27 حزيران 2017
27/06/2017 15:01:33
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة B+ ...للتبرع الاتصال على الرقم 70/174818
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة B+ ...للتبرع الاتصال على الرقم 70/174818
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LBCI News Lebanon
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