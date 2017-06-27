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27 حزيران 2017
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة B+ ...للتبرع الاتصال على الرقم 70/174818

مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة B+ ...للتبرع الاتصال على الرقم 70/174818 Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة B+ ...للتبرع الاتصال على الرقم 70/174818
 
 
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