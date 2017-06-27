3 قتلى وجريح في مخيم صبرا...وهذا ما حصل

اشتباكات في صبرا والحيش ينتشر

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LBCI News Lebanon

قتل 3 أشخاص من بينهم طفلة (8 سنوات) جراء اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في مخيم صبرا ، بين مجموعة بلال عكر (أخطر المطلوبين في المخيم) ومجموعة ابو محمد بدران، أسفرت عن مقتل بلال عكر وسمير بدران والطفلة هيلانة. ونقلت جثث القتلى الى مستشفى المقاصد.

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كما أصيب شقيق بلال عكر اصابة بالغة.وسجل انتشار للجيش في محيط المخيم، لاعادة الوضع الى طبيعته.والمدعو بلال عكر، مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف بتهم الاتجار بالمخدرات وفرض الخوات وتنفيذ اعمال جرمية.وكان المخيم قد شهد الاسبوع الماضي اشتباكات بين المجموعتين المذكورتين على خلفية سعي بلال عكر للسيطرة على مناطق المخيم.