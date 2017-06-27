خطة أمنية منعت اي اعتداءات في لبنان...

رصدت مراجع ديبلوماسية باهتمام الخطة الأمنية التي نفذت في عطلة العيد، وأعلن مرجع أمني لصحيفةانّ "الخطة الأمنية التي نفذت لم تكن جديدة بكل مفاصلها بمقدار ما كانت جدية، وهي تهدف ليس لضبط الو​ضع فحسب، بل لمنع أي اعتداء في أي منطقة."