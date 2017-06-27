صحف اليوم
27 حزيران 2017
27/06/2017 23:32:39
خطة أمنية منعت اي اعتداءات في لبنان...
خطة امنية نفذت في عطلة العيد
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LBCI News Lebanon
رصدت مراجع ديبلوماسية باهتمام الخطة الأمنية التي نفذت في عطلة العيد، وأعلن مرجع أمني لصحيفة
"الجمهورية"
انّ "الخطة الأمنية التي نفذت لم تكن جديدة بكل مفاصلها بمقدار ما كانت جدية، وهي تهدف ليس لضبط الوضع فحسب، بل لمنع أي اعتداء في أي منطقة."
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