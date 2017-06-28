اسرار الصحف 28-06-2017

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يقالإنّ بعض القوى المعارِضة للحكومة وفي اطار إمعانها في انتهاج السياسة الشعبوية انتقلت إلى الترويج لاحتمال عدم إجراء الانتخابات بعد فشل رهانها على عدم إقرار قانون للانتخاب.تمنّى سفير دولة أوروبية أن يُعقد لقاء إقتصادي في قصر بعبدا للبحث في التدابير الضرورية لمواجهة إرتداد العقوبات الأميركية على "حزب الله".رفض مسؤول حكومي كبير إتخاذ موقف وهو خارج لبنان من النزاع الدائر بين دول الخليج.لم يتلقَّ لبنان بعد طلب دولة صديقة تعيين سفيرها الجديد في بيروت.خفاياأعرب موظف رسمي كبير وُضع أخيراً في تصرّف رئاسة الحكومة عن ارتياحه لهذا القرار ولإبعاده عن الوظيفة التي كان يشغلها، إذ ما زال يتمتع بالدرجة الإدارية نفسها ويتقاضى راتبه عنها كاملاً، كما أنه تخلّص من مداخلات الكثير من السياسيين وممارسة الضغوط عليه لإجباره على القيام بأمور يعتبرها مخلةً بواجبه الوظيفي وبالقانون على ما يقول أمام زوّارهكواليسقالت مصادر روسية إعلامية إنّ التهديد الأميركي لسورية على خلفية اتهامها بالتحضير لضربة كيميائية يكشف حقيقة حادث خان شيخون وكونه مفبركاً، فلو كانت واشنطن صادقة في اتهامها لبادرت إلى تشغيل قنوات التواصل مع موسكو ووضعت ما بين أيديها من وقائع وأبلغت موسكو بأنها ستردّ على أيّ حادث بقوة دون إعلان وضغطت لتشكيل وحدة تحقيق سرية مشتركة يبنى على نتائجها موقف موحد، وهذا طريق تعرف واشنطن انه الأصلح لتحقيق الغاية المدّعاة لو كانت الاتهامات صحيحة، وتوقعت أن يكون تصرف موسكو عند وقوع أيّ حادث كيميائي في سورية باعتباره مفبركاً أميركياً وتزويد سورية بما يلزم للتعامل مع أيّ اعتداء تتعرّض له….